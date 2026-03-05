От секса до витаминов: врач раскрыл полезные привычки для женского здоровья и молодости

В преддверии весенних праздников кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян представил комплексную программу сохранения женского здоровья, молодости и высокого качества жизни. Как передает REGIONS , эксперт подчеркнул, что после 30 лет женский организм требует особого внимания, сочетающего в себе правильную нутрицевтическую поддержку, физическую активность и гигиену интимной жизни. По словам специалиста, следование простым, но регулярным правилам способно не только улучшить самочувствие, но и замедлить процессы биологического старения на несколько лет.

Фундаментом привлекательности доктор называет специфический рацион и водный баланс. Ежедневное употребление 2–3 литров чистой воды в сочетании со средиземноморской диетой, богатой рыбой и орехами, позволяет минимизировать воспалительные процессы в организме.

При этом врач рекомендует полностью исключить продукты с высокой степенью переработки и сахар, которые разрушают волокна коллагена и лишают кожу упругости. Важную роль в поддержании микробиома и гормонального фона играют ферментированные продукты, такие как кефир или кимчи, а потребление алкоголя советуется ограничить тремя порциями в неделю для сохранения оптимального уровня эстрогена.

Биологически активные добавки выступают в роли «умных» помощников организма. Помимо обязательного для жителей северных широт витамина Д, который необходимо принимать большую часть года, Марк Гадзиян выделяет следующие ключевые элементы:

Витамин С (1000 мг) и гиалуроновая кислота (150 мг) для внутреннего увлажнения и сияния кожи;

Магний глицинат для нормализации сна и защиты нервной системы от стресса;

Омега-3 для борьбы с системным воспалением;

Мака Перуанская и L-аргинин для поддержания либидо и улучшения кровообращения в органах малого таза;

Физетин — современный геропротектор, способствующий очищению организма от стареющих клеток.

Особое место в рекомендациях хирурга занимает физическая и интимная активность. Врач настаивает на необходимости 150 минут тренировок в неделю, сочетающих кардио и силовые нагрузки, а также ежедневных пеших прогулок до 10 тысяч шагов.

Для поддержания тонуса тазовых мышц и повышения сексуальной чувствительности рекомендована гимнастика Кегеля и регулярная интимная близость (2–3 раза в неделю), которая способствует выработке окситоцина и поддержанию эластичности тканей.

Дополнить этот уход специалист советует использованием кремов с ретинолом и обязательной защитой от солнца с фактором SPF 50+. Марк Гадзиян резюмирует, что раннее выявление скрытых проблем через ежегодные медицинские чек-апы в сочетании с новыми знаниями и медитацией позволяет женщине не только продлить молодость, но и сохранять интеллектуальную привлекательность на долгие годы.

Ранее были названы восемь правил психического долголетия.