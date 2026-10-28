От таунхаусов до офисов у Кремля: что рискуют потерять беглые оппозиционеры в России

Журналисты RT обнаружили элитные квартиры, особняки и коммерческие площади общей стоимостью ₽1,76 млрд у фигурантов нового реестра Минюста России.

Как уточняет канал, под временные ограничительные меры и риск заморозки активов попали 12 заочно осужденных россиян, скрывающихся за границей. Вступивший в силу в августе закон позволяет блокировать их имущество и запрещать любые сделки с недвижимостью.

По результатам расследования, самым крупным собственником оказалась семья политолога Екатерины Шульман*. За ней числятся два деловых центра на Бауманской и Электродной улицах, а также объекты в районе Рождественского бульвара в Москве. Общая площадь этой недвижимости превышает 3 тыс. кв. м, а рыночная цена достигает ₽1 млрд.

По словам расследователей, у других участников списка также сохранились дорогие активы:

Евгений Чичваркин:* владеет долей в квартире на Большой Дорогомиловской за ₽23 млн и, предположительно, таунхаусом в Серебряном Бору стоимостью от ₽20 млн.

Михаил Ходорковский:* связан с участком в элитной Жуковке за ₽108 млн, который суд уже обратил в доход государства вместе с домом в «Яблоневом саду».

Семья Бориса Зимина:* распоряжается подмосковной усадьбой и тремя земельными участками в Новоглаголево суммарной стоимостью порядка ₽45 млн, оформленными на его сына.

Владимир Милов* и Марк Фейгин*: имеют недвижимость на Литовском бульваре за ₽23 млн и машино-место на Остоженке за ₽8 млн соответственно.

Ранее аналитики RT также подсчитали активы 30 участников проекта «СловоНово»** галериста Марата Гельмана* — их совокупная недвижимость в РФ превышает ₽2 млрд.

* Физические лица, внесенные Минюстом России в реестр иностранных агентов, а также включенные Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

**Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.