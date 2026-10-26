Грядет реформа приема: поступление в вузы изменится в 2027 году

Минобрнауки готовит масштабную реформу правил приема в российские вузы на 2027 год: изменения затронут учет результатов ЕГЭ, льготы для олимпиадников, правила зачисления на платные места и конкурс в магистратуру.

Будущим абитуриентам стоит готовиться к серьезной перестройке всей системы поступления. О том, к каким новшествам нужно адаптироваться уже сейчас, корреспонденту REGIONS рассказали эксперты Московского областного филиала РАНХиГС при Президенте РФ — ответственный секретарь приемной подкомиссии Эльвира Дементьева и декан факультета экономики и менеджмента Николай Головецкий.

Изменения коснутся сразу нескольких ключевых направлений:

Жесткий набор предметов и бонусы за ЕГЭ. Вузы планируют зафиксировать конкретный перечень экзаменов для отдельных специальностей без права выбора. К примеру, физика станет строгим требованием для ряда технических направлений, история — для гуманитарных, а профильная математика — для всей сферы информационной безопасности. Многопрофильный конкурс отменят: подавать документы придется на конкретное направление. При этом за высокие баллы по профильному предмету ЕГЭ, не входящему в обязательный перечень, абитуриент сможет получить до 25 дополнительных баллов.

Фильтр для олимпиадников. Правила для обладателей дипломов станут более строгими. Учитывать начнут достижения только за 10–11 классы. Право на поступление без экзаменов хотят оставить исключительно победителям, тогда как призерам дадут лишь 100 баллов по предмету. Кроме того, число олимпиадников могут ограничить планкой в 200 человек на один профиль, параллельно расширив бюджетный набор на самых популярных направлениях.

Заслон от «фантомных» платников. Учебные заведения обяжут заранее обнародовать стоимость, число мест и проект договора. Ключевое нововведение — обязательная предоплата за первый семестр. Это решение пресечет практику, когда абитуриенты бронируют коммерческие места сразу в нескольких университетах и в итоге не приходят учиться. Рассчитаться за учебу разрешат материнским капиталом или целевым кредитом.

Ограничения в магистратуре. По словам Николая Головецкого, подавать документы на программы магистратуры в рамках одного вуза разрешат максимум на пять направлений. Сам перечень коммерческих специальностей Минобрнауки также намерено урезать с оглядовой на реальные потребности рынка труда.

Окончательную отмашку по большинству этих инициатив профильное ведомство должно дать к декабрю 2026 года. Поэтому эксперты советуют абитуриентам 2027 года регулярно проверять обновления на официальных ресурсах министерства и выбранных университетов.