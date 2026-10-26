Фотоохотник из Павловского Посада снял зрелищный план-перехват хищных птиц

Фотоохотнику из Павловского Посада Александру Бакланову удалось запечатлеть настоящий воздушный спектакль и редчайший момент из дикой природы. В окрестностях округа он снял уникальную сцену из жизни редких хищных птиц — полевых луней. Как пишет REGIONS , снимок мгновенно разлетелся по городским соцсетям, восхитив пользователей филигранной точностью пернатых.

В кадр попала удивительная природная традиция: пока самка луня высиживает потомство или обогревает птенцов, добывать пропитание для семьи полностью берется самец. При этом птицы не садятся на землю рядом с кладкой, а устраивают фигуры высшего пилотажа прямо в воздухе. Самец подлетает к гнездовой территории, громким криком зазывает самку, а когда та поднимается в небо, бросает добычу на лету — и самка ловко подхватывает угощение острыми когтями, переворачиваясь в воздухе.

Смысл и сложную физиологию трюка прокомментировал орнитолог кандидат биологических наук Евгений Соколов. По его словам, воздушный перехват добычи у луней — не просто красивое зрелище, а сложный эволюционный механизм защиты. Самец никогда не подлетает к самому гнезду с добычей, чтобы не демаскировать его перед лисами, куницами и другими хищниками. Самка взлетает навстречу, ловко забирает мышь или полевку прямо в воздухе и уносит ее в укрытие. Сделать такой кадр в Павлово-Посадском округе — огромная удача для фотографа, отметил эксперт: луни очень чутко реагируют на присутствие человека. Любуясь такими снимками, горожанам не стоит пытаться разыскивать гнезда птиц в лугах, чтобы не спугнуть высиживающую пару.

Жители Павловского Посада благодарят земляка за потрясающую работу и возможность прикоснуться к тайной жизни подмосковной природы.