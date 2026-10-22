Россияне стали в 2,5 раза чаще ездить в Намибию

Российские туристы стали в 2,5 раза чаще ездить в Намибию. Об этом сообщает Lenta.ru.

Россия попала в десятку лидеров по числу прибытий в Намибию в 2026 году. Руководитель PR-отдела Андрей Подколзин оценил рост интереса к этой стране в 10–15% в год. Генеральный директор Дмитрий Арутюнов заметил: Намибия — одна из благополучных, не перенаселенных стран Африки. Там довольно высокий уровень жизни, безопасность и прекрасные дороги.

Ранее стало известно, что «арабский шенген» станет реальностью в ближайшее время.