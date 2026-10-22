Осень без упадка сил: диетолог назвала продукты для крепкого здоровья осенью

Диетолог из Приморья Ямилова: супы и сладости могут помочь здоровью осенью

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

С наступлением холодов организм особенно нуждается в поддержке — и лучший источник энергии, по мнению главного внештатного диетолога Минздрава Приморья Ольги Ямиловой, это полноценная еда. Специалист перечислила продукты, которые помогут не болеть и чувствовать себя бодрее, передает РИА «Восток-Медиа».

Осень диктует свои правила: световой день короче, сил меньше, а вирусы активнее. Ольга Ямилова уверена — поддержать организм можно через грамотно составленное меню. Вот четыре шага, которые она рекомендует.

Горячие супы. Согревающие первые блюда диетолог называет основой рациона. Специями их можно приправлять смело, почти без ограничений — они помогут согреться и добавят вкуса.

Сезонные овощи. Особое внимание стоит уделить луку и чесноку. Эти продукты помогают бороться с вирусами и обладают противовоспалительным эффектом.

Согревающие напитки. Вместо привычного кофе Ямилова советует чаще пить отвар шиповника, морс из клюквы или облепихи, а также чай с имбирем и лимоном.

Полезные сладости. Выпечку и конфеты лучше заменить сухофруктами, медом, свежими ягодами и фруктами.

Чтобы не переедать и получать от еды только пользу, важно контролировать размер порции. Наглядно, что называется «на ладони», все размеры показаны в специальной карточке.

Актуально

Читайте также

Семейное чаепитие под рев моторов: в Долгопрудном пройдет закрытие мотосезона

Семейное чаепитие под рев моторов: в Долгопрудном пройдет закрытие мотосезона

Ремонт, стройка и помощь фронту: чем запомнился третий квартал в Городском округе Пушкинский

Ремонт, стройка и помощь фронту: чем запомнился третий квартал в Городском округе Пушкинский

Под Псковом нашли останки почти 250 человек на месте бывшего нацистского концлагеря

Житель Финляндии установил во дворе вышку для наблюдения за Россией

Житель Финляндии установил во дворе вышку для наблюдения за Россией

Чиновники лишали девочку с укороченной рукой статуса инвалида до огласки в СМИ

Чиновники лишали девочку с укороченной рукой статуса инвалида до огласки в СМИ

Циклон против антициклона: кто победит в погоде над Россией

Циклон против антициклона: кто победит в погоде над Россией

Права начнут аннулировать без суда: врачи будут сообщать о диагнозах в ГАИ

Права начнут аннулировать без суда: врачи будут сообщать о диагнозах в ГАИ

Россиянам напомнили правила хранения продуктов в морозилке

Россиянам напомнили правила хранения продуктов в морозилке

Не чудо-продукт: нутрициолог развеяла миф о пользе кефира для всех

Не чудо-продукт: нутрициолог развеяла миф о пользе кефира для всех

«Единая Россия» предложила приравнять нападение на медика скорой к нападению на правоохранителя

«Единая Россия» предложила приравнять нападение на медика скорой к нападению на правоохранителя

Теперь без поездки в Москву: копия Туринской плащаницы стала доступна для молитв под Егорьевском

Теперь без поездки в Москву: копия Туринской плащаницы стала доступна для молитв под Егорьевском

В Подольске создали генетический криобанк из 130 тыс. образцов сельскохозяйственных животных

В Подольске создали генетический криобанк из 130 тыс. образцов сельскохозяйственных животных

Добавьте mosregtoday.ru в избранное