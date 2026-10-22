Осень без упадка сил: диетолог назвала продукты для крепкого здоровья осенью

С наступлением холодов организм особенно нуждается в поддержке — и лучший источник энергии, по мнению главного внештатного диетолога Минздрава Приморья Ольги Ямиловой, это полноценная еда. Специалист перечислила продукты, которые помогут не болеть и чувствовать себя бодрее, передает РИА «Восток-Медиа» .

Осень диктует свои правила: световой день короче, сил меньше, а вирусы активнее. Ольга Ямилова уверена — поддержать организм можно через грамотно составленное меню. Вот четыре шага, которые она рекомендует.

Горячие супы. Согревающие первые блюда диетолог называет основой рациона. Специями их можно приправлять смело, почти без ограничений — они помогут согреться и добавят вкуса.

Сезонные овощи. Особое внимание стоит уделить луку и чесноку. Эти продукты помогают бороться с вирусами и обладают противовоспалительным эффектом.

Согревающие напитки. Вместо привычного кофе Ямилова советует чаще пить отвар шиповника, морс из клюквы или облепихи, а также чай с имбирем и лимоном.

Полезные сладости. Выпечку и конфеты лучше заменить сухофруктами, медом, свежими ягодами и фруктами.

Чтобы не переедать и получать от еды только пользу, важно контролировать размер порции. Наглядно, что называется «на ладони», все размеры показаны в специальной карточке.