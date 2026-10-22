Цифровой гигант: Кашира в Minecraft разрослась почти до размеров Ватикана

Группа фанатов-строителей продолжает развивать виртуальную копию Каширы в популярной игре Minecraft: площадь застройки превысила 304 тыс. кв. м, что по территории сопоставимо с целым карликовым государством. Подробности об этом проекте сообщает REGIONS .

Увлекательный проект по созданию цифрового двойника Каширы уверенно набивает масштабы. Авторы цифровой карты подвели промежуточные итоги своей работы, и опубликованные цифры действительно удивляют. На сегодняшний день в пиксельном пространстве возведено 40 уникальных городских построек, а суммарная площадь готовой локации достигает 304 990 квадратных метров — это практически 0,3 квадратных километра. Для наглядности: площадь реального Ватикана составляет примерно 0,44 «квадрата», так что виртуальному подмосковному городу осталось совсем немного, чтобы догнать самое маленькое государство на планете. А вот до застройки масштаба Монако с его двумя квадратными километрами умельцам пока предстоит пройти немалый путь.

В кубическом мире уже красуются жилые массивы, элементы городской инфраструктуры и даже архитектурные достопримечательности. Местные энтузиасты бережно перекопировали сквер Моргунова, здание местной библиотеки, исторические храмы и уютные жилые дворы.

Отдельной жемчужиной авторов стал мост через Оку. Детализированную копию этого путепровода каширяне представили на международном конкурсе в рамках всемирного проекта Build the Earth, целью которого является воссоздание всей планеты Земля в масштабе 1:1. Работа подмосковных строителей получила высокие оценки жюри и оставила позади десятки зарубежных соперников, доказав, что кубическая Кашира — это не просто юношеское хобби, а настоящее виртуальное искусство.