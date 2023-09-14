Отказ от IPhone 15 Pro позволит жителю РФ питаться целый год

Согласно результатам исследования, один трудоспособный гражданин РФ может больше года питаться по цене новенького IPhone 15 Pro. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что траты на продуктовую корзину для взрослого россиянина за год составляют 83 тыс. рублей, а в месяц на продукты уходит около семи тысяч рублей. Стоимость нового IPhone от 95 тыс. рублей, следовательно, более 13 продуктовых корзин жителя РФ.

Отмечается, что девять месяцев можно питаться вместо iPhone 14, а шесть месяцев полноценного питания - вместо Phone 13.