Отказ в первой инстанции и победа в апелляции: как свердловчанка вернула деньги за сорванный отпуск

Жительница Свердловской области отсудила у туроператора «Европорт» более ₽1,37 млн за сорванный возврат семьи с Мальдив. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. В январе 2026 года Марина купила тур на Мальдивы на четверых за ₽1 215 600.

Обратный перелет должен был состояться 2 марта по маршруту Мале — Шарджа — Екатеринбург, однако в конце февраля авиасообщение через ОАЭ закрыли из-за военных действий между Ираном и Израилем. Туроператор не организовал альтернативный маршрут, не обеспечил проживание и питание и предложил туристам самим купить билеты. Марина передала турагенту ₽385 тыс. на возвратные билеты, из которых вернули ₽2200; позже туроператор компенсировал ₽190 040 за неиспользованный перелет.

Березовский городской суд в иске отказал, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы, но Свердловский областной суд это решение отменил. Коллегия указала: закрытие воздушного пространства через ОАЭ не освобождает туроператора от ответственности, поскольку он обязан был организовать возвращение альтернативными рейсами и маршрутами, а доказательств невозможности этого ответчик не представил. Со ссылкой на разъяснения Пленума Верховного Суда РФ суд отметил, что ответственность перед туристом несет туроператор, в том числе за неоказание или ненадлежащее оказание услуг, независимо от того, кем они должны были оказываться. В итоге с «Европорта» взыскали убытки ₽192 810, неустойку ₽689 100, компенсацию морального вреда ₽10 тыс. и штраф ₽445 955 — без снижения, так как ответчик не заявил о применении ст. 333 ГК РФ.