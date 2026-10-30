Земли СНТ: в Туапсинском районе снесли 17 из 54 спорных коттеджей

Масштабное изъятие земельных участков и снос возведенных дачниками домов в Туапсе стали продолжением серии резонансных судебных разбирательств на Черноморском побережье. Районный суд признал постройки самовольными, после чего судебные приставы приступили к принудительному демонтажу объектов. По состоянию на конец октября 2026 года снесено 17 из 54 дачных коттеджей. Собственники заявляют, что приобретали и осваивали участки на законных основаниях, в связи с чем вынесенные судебные вердикты нарушают их конституционные права. Такие сведения « Ведомостям » сообщил юрист Иван Брикульский, представляющий интересы группы дачников

Правовая позиция защитников туапсинских садоводов строится на прецедентном Постановлении Конституционного суда РФ № 3-П от 28 января 2025 года. Данное постановление было вынесено высшей судебной инстанцией по аналогичному спору сочинских дачников и закрепило защиту добросовестных правообладателей земельных участков, запретив произвольное признание зарегистрированных прав отсутствующими без учета поведения публичных органов и применения сроков исковой давности. Однако местные суды отказываются применять прецедент КС к ситуации в Туапсе.

В сентябре юрист Иван Брикульский направил соответствующую жалобу в Конституционный суд РФ, рассчитывая на оперативное вмешательство высшего органа конституционного контроля. Параллельно садоводы туапсинских СНТ готовят кассационные жалобы в Верховный суд РФ, намереваясь добиваться полной приостановки исполнительных действий и пересмотра решений о сносе оставшихся 37 коттеджей.