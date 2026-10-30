Земли СНТ: в Туапсинском районе снесли 17 из 54 спорных коттеджей
«Ведомости»: в Туапсе идет уничтожение домов на изъятых у садоводов землях
Масштабное изъятие земельных участков и снос возведенных дачниками домов в Туапсе стали продолжением серии резонансных судебных разбирательств на Черноморском побережье. Районный суд признал постройки самовольными, после чего судебные приставы приступили к принудительному демонтажу объектов. По состоянию на конец октября 2026 года снесено 17 из 54 дачных коттеджей. Собственники заявляют, что приобретали и осваивали участки на законных основаниях, в связи с чем вынесенные судебные вердикты нарушают их конституционные права. Такие сведения «Ведомостям» сообщил юрист Иван Брикульский, представляющий интересы группы дачников
Правовая позиция защитников туапсинских садоводов строится на прецедентном Постановлении Конституционного суда РФ № 3-П от 28 января 2025 года. Данное постановление было вынесено высшей судебной инстанцией по аналогичному спору сочинских дачников и закрепило защиту добросовестных правообладателей земельных участков, запретив произвольное признание зарегистрированных прав отсутствующими без учета поведения публичных органов и применения сроков исковой давности. Однако местные суды отказываются применять прецедент КС к ситуации в Туапсе.
В сентябре юрист Иван Брикульский направил соответствующую жалобу в Конституционный суд РФ, рассчитывая на оперативное вмешательство высшего органа конституционного контроля. Параллельно садоводы туапсинских СНТ готовят кассационные жалобы в Верховный суд РФ, намереваясь добиваться полной приостановки исполнительных действий и пересмотра решений о сносе оставшихся 37 коттеджей.