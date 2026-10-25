Альтернативный импорт: кроссоверы Kia Sportage Ace привезли в РФ
АН: в России начались продажи Kia Sportage Ace за ₽3,15 млн
На российском автомобильном рынке появились кроссоверы Kia Sportage Ace, созданные для китайского рынка и поставляемые по схемам параллельного импорта. Автомобили доступны в наличии в ряде регионов страны. Цены на базовую версию в комплектации Wonderful Edition начинаются от ₽3,15 млн. В оснащение модели входят цифровая приборная панель, мультимедийная система с экраном 10,25 дюйма, панорамная крыша, отделка салона экокожей и расширенный набор систем комфорта. При этом в Московском регионе ценник на данную модель стартует от ₽3,5 млн. Об этом сообщает издание Автоновости дня.
Детали оснащения и ценообразования Kia Sportage Ace
- Комплиментарные опции и оснащение (версия Wonderful Edition):
- Интерьер и отделка: отделка кресел коричневой экокожей, кожаный мультифункциональный руль, цифровая приборная панель;
- Мультимедиа и комфорт: мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма, панорамная крыша, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя;
- Электронные помощники: круиз-контроль с ограничителем скорости, передний и задний парктроники, электрорегулировки и подогрев передних сидений.
- География продаж и ценовой разброс:
- Региональные предложения: базовая стоимость автомобиля из наличия составляет ₽3,15 млн;
- Московский регион: стартовый ценник зафиксирован на уровне ₽3,5 млн (превышение над регионами составляет порядка ₽350 тыс. из-за особенностей логистики и наценок дилеров).