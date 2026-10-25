Альтернативный импорт: кроссоверы Kia Sportage Ace привезли в РФ

На российском автомобильном рынке появились кроссоверы Kia Sportage Ace, созданные для китайского рынка и поставляемые по схемам параллельного импорта. Автомобили доступны в наличии в ряде регионов страны. Цены на базовую версию в комплектации Wonderful Edition начинаются от ₽3,15 млн. В оснащение модели входят цифровая приборная панель, мультимедийная система с экраном 10,25 дюйма, панорамная крыша, отделка салона экокожей и расширенный набор систем комфорта. При этом в Московском регионе ценник на данную модель стартует от ₽3,5 млн. Об этом сообщает издание Автоновости дня.