Сбой в аэропортах: в Нижнем Новгороде, Казани и Самаре задерживают авиарейсы

Прокуратуре стало интересно узнать о задержках рейсов в нижегородском аэропорту

Общество

Приволжская транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с массовыми переносами и отменами авиарейсов в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова. Утром 29 октября в воздушной гавани были отменены два рейса, еще два вылета перенесены на более позднее время. Аналогичные сбои в расписании и ограничения на использование воздушного пространства зафиксированы в аэропортах Казани, Самары, Уфы и Набережных Челнов. Для защиты прав пассажиров в терминалах организована работа мобильных приемных надзорного ведомства. Об этом информирует портал NewsNN.

Ведомственный контроль за соблюдением прав авиапассажиров был усилен после серии изменений в суточном расписании нижегородского авиаузла. По состоянию на 29 октября 2026 года в аэропорту им. Чкалова службы зафиксировали отмену двух запланированных рейсов, а также задержку отправления еще двух воздушных судов. Представители аэропорта уточнили, что прием и отправка самолетов в настоящий момент осуществляются по индивидуальному согласованию с уполномоченными органами ОрВД.

Ситуация с корректировкой полетных программ носит межрегиональный характер: веерные задержки и временные ограничения на прием и вылет гражданских судов затронули ключевые аэропорты Поволжья и Предуралья, включая Казань (Бегишево / Набережные Челны), Самару (Курумоч) и Уфу. В транспортной прокуратуре подчеркнули, что ведомство тщательно отслеживает полноту и своевременность предоставления обязательных услуг пассажирам задержанных рейсов.

В залах ожидания пострадавших аэропортов развернуты мобильные приемные Приволжской транспортной прокуратуры, где граждане могут подать обращения и получить оперативную помощь. Согласно действующим Федеральным авиационным правилам (ФАП), при задержке рейсов авиакомпании обязаны бесплатно предоставить пассажирам хранение багажа, напитки (при ожидании от 2 часов), горячее питание (от 4 часов) и размещение в гостинице (при задержке от 8 часов в дневное время или от 6 часов — в ночное).

Читайте также

Александр Коган: штрафы за выбросы должны стимулировать модернизацию предприятий, а не заменять ее

Александр Коган: штрафы за выбросы должны стимулировать модернизацию предприятий, а не заменять ее

«Я так делал — медведи уходят»: охотник из Подмосковья поделился методом «приручения» хищника

«Я так делал — медведи уходят»: охотник из Подмосковья поделился методом «приручения» хищника

Управленческий опыт: Сергей Аириней стал исполняющим обязанности главврача

Блудные кони в Брянске съедают клумбы и роются в мусорных баках

Блудные кони в Брянске съедают клумбы и роются в мусорных баках

Китайский партнер: компания Defetoo запустит пятый совместный проект в РФ

В России предложили сделать День бабушек и дедушек государственным праздником

В России предложили сделать День бабушек и дедушек государственным праздником

Тайны Союза: как решения Иванковича и Когогина меняют рынок тяжелых грузовиков

Экспериментальный метод: врач раскрыл сложности лечения рака для Лерчек

Кожемяко вместо Трутнева: кто возглавит Дальневосточный округ в 2026 году

Опасные игры: в Башкирии ребенок взял из дома травматический пистолет и ранил друга

Распродажа кажется праздником: психолог объяснила, почему мы совершаем импульсивные покупки

Распродажа кажется праздником: психолог объяснила, почему мы совершаем импульсивные покупки

«Обеспечим поставку»: Индия направит в РФ квалифицированную рабочую силу

«Обеспечим поставку»: Индия направит в РФ квалифицированную рабочую силу

Добавьте mosregtoday.ru в избранное