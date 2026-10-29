Сбой в аэропортах: в Нижнем Новгороде, Казани и Самаре задерживают авиарейсы

Приволжская транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с массовыми переносами и отменами авиарейсов в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова. Утром 29 октября в воздушной гавани были отменены два рейса, еще два вылета перенесены на более позднее время. Аналогичные сбои в расписании и ограничения на использование воздушного пространства зафиксированы в аэропортах Казани, Самары, Уфы и Набережных Челнов. Для защиты прав пассажиров в терминалах организована работа мобильных приемных надзорного ведомства. Об этом информирует портал NewsNN .

Ведомственный контроль за соблюдением прав авиапассажиров был усилен после серии изменений в суточном расписании нижегородского авиаузла. По состоянию на 29 октября 2026 года в аэропорту им. Чкалова службы зафиксировали отмену двух запланированных рейсов, а также задержку отправления еще двух воздушных судов. Представители аэропорта уточнили, что прием и отправка самолетов в настоящий момент осуществляются по индивидуальному согласованию с уполномоченными органами ОрВД.

Ситуация с корректировкой полетных программ носит межрегиональный характер: веерные задержки и временные ограничения на прием и вылет гражданских судов затронули ключевые аэропорты Поволжья и Предуралья, включая Казань (Бегишево / Набережные Челны), Самару (Курумоч) и Уфу. В транспортной прокуратуре подчеркнули, что ведомство тщательно отслеживает полноту и своевременность предоставления обязательных услуг пассажирам задержанных рейсов.

В залах ожидания пострадавших аэропортов развернуты мобильные приемные Приволжской транспортной прокуратуры, где граждане могут подать обращения и получить оперативную помощь. Согласно действующим Федеральным авиационным правилам (ФАП), при задержке рейсов авиакомпании обязаны бесплатно предоставить пассажирам хранение багажа, напитки (при ожидании от 2 часов), горячее питание (от 4 часов) и размещение в гостинице (при задержке от 8 часов в дневное время или от 6 часов — в ночное).