Штраф и извинения: активист Збигнев Комоса проиграл суд Ярославу Качиньскому

Взгляд: суд в Варшаве запретил винить Леха Качиньского в крушении Ту-154

Общество

Варшавский суд первой инстанции вынес судебный запрет в отношении польского предпринимателя и активиста Збигнева Комосы, запретив ему распространять утверждения о личной ответственности погибшего президента Польши Леха Качиньского за катастрофу правительственного самолета Ту-154М под Смоленском в 2010 году. Согласно решению инстанции, Комоса обязан в трехдневный срок принести публичные извинения лидеру оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярославу Качиньскому — брату-близнецу экс-президента, а также выплатить денежный штраф. Об этом сообщает газета ВЗГЛЯД.

Судебное разбирательство стало финалом многолетнего публичного конфликта вокруг ежемесячных памятных акций в центре Варшавы. Активист Збигнев Комоса каждого десятого числа приносил к монументу Леху Качиньскому венок с лентой, текст которой утверждал, что погибший в 2010 году президент якобы лично приказал экипажу выполнять посадку в Смоленске в критических метеоусловиях. Попытки лидера ПиС Ярослава Качиньского и его сторонников помешать установке венка регулярно перерастали в уличные потасовки, а осенью 2025 года Сейм Польши даже лишил Качиньского-младшего депутатского иммунитета после заявления Комосы о физическом нападении.

По решению суда, Комоса не только лишился права публично транслировать данную версию, но и обязан выплатить 30 тысяч злотых (около 7,5 тыс. долларов) и принести официальные извинения. Сам предприниматель категорически не согласился с вердиктом и уже заявил о намерении обжаловать его в апелляционной инстанции.

Авиакатастрофа под Смоленском произошла 10 апреля 2010 года: лайнер Ту-154М польской правительственной делегации разбился при заходе на посадку в условиях сильного тумана, в результате чего погибли все 96 человек на борту. Согласно официальным выводам польской правительственной комиссии и Межгосударственного авиационного комитета (МАК), ключевыми причинами трагедии стали ошибки пилотирования, снизивших самолет ниже допустимой высоты, и игнорирование экипажем предупреждений системы раннего предупреждения приближения земли (TAWS).

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