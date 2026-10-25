Дерби в Петербурге: 17-летний форвард ЦСКА забил гол в ворота СКА
ТАСС: Назар Привалов переписал рекорд ЦСКА по возрасту гола в КХЛ
Нападающий московского ЦСКА Назар Привалов установил новый рекорд клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В гостевом матче регулярного чемпионата против петербургского СКА 17-летний форвард забросил шайбу во втором периоде, сделав счет 2:0 в пользу столичной команды. На момент взятия ворот возраст хоккеиста составлял 17 лет и 153 дня. Привалов побил прежнее клубное достижение, принадлежавшее защитнику Даниилу Чайке с января 2021 года. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Детали матча и история клубных рекордов
- Рекордный гол в Санкт-Петербурге:
- Возраст игрока: Назар Привалов отличился в возрасте 17 лет и 153 дней;
- Контекст матча: гол нападающего в конце второго периода армейского дерби против СКА позволил ЦСКА укрепить преимущество до 2:0;
- Статус: Привалов официально стал самым молодым автором заброшенной шайбы за всю историю выступлений московского ЦСКА в КХЛ.
- Предыдущее достижение:
- Прежний рекордсмен: защитник Даниил Чайка (январь 2021 года);
- Матч рекорда: забросил шайбу в выездном поединке против рижского «Динамо» ( 7:1 );
- Возраст Чайки: на момент гола хоккеисту исполнилось 18 лет и 82 дня.