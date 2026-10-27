Пень-патриарх с усами: жители Павловского Посада приносят печенье духу старого дуба

Общество

Фото: [Елена Шаяхметова]

Жительница Павловского Посада Елена рассказала REGIONS, что гуляла по парку и снимала сторис для подруги, когда в объектив попало нечто невероятное — пень, который будто смотрел на нее. Не просто пень, а настоящий лесной патриарх с выразительными глазами, солидной бородой и усами, словно вылепленными из слоеного дерева. Фото Елена выложила в городской паблик с подписью: «Кто-нибудь знает этого дедушку?».

Горожане отреагировали мгновенно. В комментариях пошутили, что это дух дуба, который следит, чтобы никто не мусорил, а теперь можно не бояться гулять вечером — в районе появился хранитель порядка. Главное, добавили жители, не обижать дедушку и не проверять, настоящие ли у него усы.

Уже через пару часов после публикации в парк потянулись любопытные: кто-то принес печенье «для духа», кто-то — на селфи. Местный краевед Петр Анисимов тут же придумал легенду: это старый хранитель леса, когда-то бывший дубом-великаном, а теперь наблюдающий за порядком в тишине. Вечером в соцсетях появился новый мем — фото пня с подписью про начальника, который спрашивает, почему ты опоздал, а ты просто любовался природой. С этого дня пень стал местной знаменитостью, и жители обещают здороваться с ним при встрече.

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Павловский Посад

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