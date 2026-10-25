Обитель на Махата: в Грузии освятили храм Иверской иконы Пресвятой Богородицы

На горе Махата в Тбилиси в праздник Удела Божией Матери состоялось освящение храма Иверской иконы Пресвятой Богородицы, который входит в состав монастырского комплекса, возводимого с 2002 года. Торжественное богослужение возглавил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Патриарх назвал этот комплекс уникальным общим национальным проектом, объединяющим весь грузинский народ. С 2010 года пожертвования на строительство обители направили более 75 человек. В рамках проекта также планируется создание просветительского центра по образцу Иверского монастыря на Афоне. Об этом сообщает«Грузия Online» со ссылкой на «Вестник Кавказа».