Обитель на Махата: в Грузии освятили храм Иверской иконы Пресвятой Богородицы
«Грузия Online»: при храме на горе Махата создадут центр по аналогу Афона
На горе Махата в Тбилиси в праздник Удела Божией Матери состоялось освящение храма Иверской иконы Пресвятой Богородицы, который входит в состав монастырского комплекса, возводимого с 2002 года. Торжественное богослужение возглавил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Патриарх назвал этот комплекс уникальным общим национальным проектом, объединяющим весь грузинский народ. С 2010 года пожертвования на строительство обители направили более 75 человек. В рамках проекта также планируется создание просветительского центра по образцу Иверского монастыря на Афоне. Об этом сообщает«Грузия Online» со ссылкой на «Вестник Кавказа».
Строительство комплекса и просветительская миссия
- Освящение храма и богослужение:
- Дата и место: торжество приурочено к празднику Удела Божией Матери на горе Махата;
- Предстоятель: чин освящения и литургию совершил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II;
- Статус объекта: храм является ключевой частью монастырского комплекса обители Божией Матери, возводящегося с 2002 года.
- Финансирование и планы развития:
- Народное участие: с 2010 года пожертвования на реализацию проекта сделали более 75 человек;
- Просветительский центр: при комплексе предусмотрено создание духовного и образовательного центра по аналогии с афонским грузинским монастырем Иверон.