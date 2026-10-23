Экспериментальный метод: врач раскрыл сложности лечения рака для Лерчек

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), столкнувшаяся с выявлениями новых метастаз при четвертой стадии рака желудка, рассматривает возможность прохождения экспериментальной CAR-T-терапии в Китае. Однако, как предупредил врач-онколог Евгений Черемушкин, данный дорогостоящий метод клеточной инженерии успешно справляется с заболеваниями крови, но не гарантирует полного излечения при солидных опухолях ЖКТ. Тем не менее специалист считает попытку пройти процедуру за рубежом оправданной в сложившейся ситуации. Для поездки блогеру потребуется специальное разрешение суда. Об этом сообщает портал Life.ru.