Экспериментальный метод: врач раскрыл сложности лечения рака для Лерчек
Life.ru: для лечения рака в Китае блогеру Лерчек потребуется разрешение суда
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), столкнувшаяся с выявлениями новых метастаз при четвертой стадии рака желудка, рассматривает возможность прохождения экспериментальной CAR-T-терапии в Китае. Однако, как предупредил врач-онколог Евгений Черемушкин, данный дорогостоящий метод клеточной инженерии успешно справляется с заболеваниями крови, но не гарантирует полного излечения при солидных опухолях ЖКТ. Тем не менее специалист считает попытку пройти процедуру за рубежом оправданной в сложившейся ситуации. Для поездки блогеру потребуется специальное разрешение суда. Об этом сообщает портал Life.ru.
Детали методики, риски и юридический контекст
- Суть и особенности CAR-T-терапии:
- Технология: изъятие собственных T-лимфоцитов пациента, их генетическая модификация и размножение в лаборатории с последующим возвратом в организм;
- Область применения: высокая эффективность доказана при онкогематологических заболеваниях (рак крови), но против рака желудка метод остается экспериментальным.
- Ограничения и риски при 4-й стадии:
- Риск сохранения раковых клеток в организме даже после проведения клеточной терапии;
- Скепсис врачей относительно высокой эффективности технологии при терминальных стадиях солидных опухолей.
- Доступность и юридические нюансы:
- В России метод практически не распространен из-за крайне высокой стоимости; ключевые центры расположены в Китае, США и Европе;
- Для выезда в КНР Лерчек необходимо получить официальное разрешение суда.