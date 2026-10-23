Экспериментальный метод: врач раскрыл сложности лечения рака для Лерчек

Life.ru: для лечения рака в Китае блогеру Лерчек потребуется разрешение суда

Общество

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), столкнувшаяся с выявлениями новых метастаз при четвертой стадии рака желудка, рассматривает возможность прохождения экспериментальной CAR-T-терапии в Китае. Однако, как предупредил врач-онколог Евгений Черемушкин, данный дорогостоящий метод клеточной инженерии успешно справляется с заболеваниями крови, но не гарантирует полного излечения при солидных опухолях ЖКТ. Тем не менее специалист считает попытку пройти процедуру за рубежом оправданной в сложившейся ситуации. Для поездки блогеру потребуется специальное разрешение суда. Об этом сообщает портал Life.ru.

Детали методики, риски и юридический контекст

  • Суть и особенности CAR-T-терапии:
    • Технология: изъятие собственных T-лимфоцитов пациента, их генетическая модификация и размножение в лаборатории с последующим возвратом в организм;
    • Область применения: высокая эффективность доказана при онкогематологических заболеваниях (рак крови), но против рака желудка метод остается экспериментальным.
  • Ограничения и риски при 4-й стадии:
    • Риск сохранения раковых клеток в организме даже после проведения клеточной терапии;
    • Скепсис врачей относительно высокой эффективности технологии при терминальных стадиях солидных опухолей.
  • Доступность и юридические нюансы:
    • В России метод практически не распространен из-за крайне высокой стоимости; ключевые центры расположены в Китае, США и Европе;
    • Для выезда в КНР Лерчек необходимо получить официальное разрешение суда.

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