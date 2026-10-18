Отказ в возврате ₽700 тыс. заставил россиян почти трое суток ждать вылета в Египет

Пассажиры рейса Москва — Хургада почти на трое суток застряли в столичном аэропорту Шереметьево. Из-за постоянных переносов вылета и инцидента на борту люди теряют драгоценные дни отпуска, за который отдали до ₽700 тыс., при этом возвращать деньги за испорченный отдых им никто не собирается. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Мучения туристов начались с бесконечных отсрочек: время вылета сдвигали то на 40 минут, то на час, заставляя людей постоянно менять выходы и стойки регистрации. Спустя двое суток пассажиров все же запустили в самолет, но вылететь так и не удалось. После двух часов ожидания в салоне одной из стюардесс стало плохо — медики диагностировали сердечный приступ, и рейс окончательно отменили.

С организацией помощи тоже возникли проблемы. По словам пассажиров, горячее питание им выдавали только рано утром и поздно вечером. А после высадки из самолета отправки в гостиницу пришлось ждать около шести часов. Люди не исключают, что их специально морили ожиданием в надежде, что все просто разъедутся по домам.

«У нас путевка стоит 700 тыс. рублей. Три дня отдыха уже потеряны. Возвращать нам никто ничего не собирается. Приходится ждать до последнего. Может хотя бы три дня отдохнем», — сказала пассажирка.

Причиной массовых задержек стали веерные ограничения на вылет и прилет в московских аэропортах, из-за которых сбилось расписание более чем 100 рейсов. Теперь туристам остается только ждать вылета, чтобы спасти хотя бы оставшиеся дни отпуска.

Ранее стало известно, что в аэропорту Иркутска у самолета «ИрАэро» лопнуло колесо при посадке.