‎77-летняя российская туристка оказалась в сложной ситуации в Ханое после отмены авиакомпанией Air China рейса Пекин — Иркутск. Женщина должна была вернуться в Россию по единому билету с пересадкой в китайской столице, однако из-за аннулирования вылета 24 ноября ее планы оказались под угрозой срыва, передает Tourdom.ru .

Сын туристки Владимир обратился в сервис «Купибилет» с просьбой помочь матери, которая недавно перенесла госпитализацию и не может самостоятельно организовать сложные перелеты. Изначально агент предложил вылет на сутки позже, что не устроило родственников из-за рисков для здоровья пассажирки. Попытки перебронировать билеты на более ранние даты также столкнулись с трудностями: поддержка сервиса заявляла об отсутствии мест, несмотря на наличие свободных кресел, видимых на сайте. ‎Отдельной проблемой стало оформление услуги сопровождения.

В «Купибилете» сообщили, что могут предоставить только коляску, а полноценное сопровождение при трансфере в Пекине технически невозможно из-за отсутствия подтвержденной схемы передачи между службами. Владимиру пришлось самостоятельно связываться с авиакомпанией и аэропортами.

Позже стало известно, что ситуация разрешилась благополучно. Как сообщили в пресс-службе «Купибилета», обмен билетов уже произведен: новая дата вылета — 22 ноября. Авиакомпания Air China подтвердила предоставление услуги сопровождения для пожилой пассажирки на новом рейсе.