Норвегия перебросит военных и усилит ПВО у границы с Россией

Норвегия разместит радары NASAMS и более 30 военных у границы с РФ

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Норвегия намерена усилить военное присутствие в приграничной с Россией области Финнмарк. Министерство обороны королевства объявило о размещении дополнительных сенсоров для зенитных ракетных комплексов NASAMS и направлении в регион более 30 военнослужащих. Решение связано с укреплением противодроновой защиты. В посольстве России в Осло заявили РИА Новости, что норвежские власти пытаются защититься от угроз, возникновению которых, по мнению российских дипломатов, способствовали их собственные действия.

В дипломатическом представительстве утверждают, что новые радары предназначены прежде всего для обнаружения украинских беспилотников, которые могут отклоняться от маршрута при атаках на объекты Кольского полуострова. При этом в посольстве обратили внимание на участие Норвегии в финансировании украинских беспилотных систем. «Норвегия, оказывая военную помощь Украине в развитии потенциала БПЛА, не только подрывает свою безопасность, но и своими действиями повышает уровень конфликтности в Заполярье», — заявили российские дипломаты.

В посольстве также отметили, что Осло последовательно увеличивает военный потенциал в северных широтах, объясняя такие меры необходимостью противодействия предполагаемой угрозе со стороны России. Москва неоднократно выражала обеспокоенность расширением военной активности НАТО вблизи российских границ. Североатлантический альянс, в свою очередь, объясняет усиление обороны необходимостью сдерживания России. Конкретные сроки размещения дополнительных военных и оборудования в Финнмарке в опубликованном сообщении не уточняются.

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