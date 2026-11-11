Данные депздрава: миопия среди взрослых в Томской области выросла на 4,5%

Вести-Томск: заболеваемость близорукостью у детей в Томске растет на 1% в год

Общество

В Томской области зафиксирован рост числа офтальмологических заболеваний: за последние три года заболеваемость миопией среди взрослого населения увеличилась на 4,5%. Среди школьников региона близорукостью страдают около 14% детей, причем ежегодный прирост в этой возрастной группе составляет примерно 1%. Такие данные приводит региональный департамент здравоохранения, об этом сообщает ГТРК «Томск» на портале Вести-Томск.

Динамика по катаракте и глаукоме

Согласно официальной статистике за период с 2023 по 2025 год, в регионе также отмечено увеличение числа случаев катаракты — показатель вырос на 6,9%. На этом фоне заболеваемость глаукомой продемонстрировала небольшое снижение, сократившись на 1,13%. Показатели детской инвалидности по офтальмологическому профилю в области остаются стабильными на протяжении последних трех лет.

Помощь детям и профилактика нарушений зрения

Особое внимание региональное здравоохранение уделяет здоровью глаз несовершеннолетних. По итогам 2025 года за специализированной офтальмологической помощью обратились почти 20 тыс. детей. Около 17 тыс. обращений пришлись на патологии мышц глаза, нарушения содружественного движения, аккомодации и рефракции, включая миопию. В депздраве подчеркивают, что разветвленная сеть офтальмологических кабинетов и действующие алгоритмы маршрутизации позволяют своевременно выявлять нарушения и снижать риск развития осложнений.

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