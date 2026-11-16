В Котельниках наградили активистов МГЕР за вклад в добровольчество и проекты
Фото: [администрация городского округа Котельники]
В Котельниках чествовали активистов «Молодой Гвардии Единой России» — регионального отделения общественной организации молодогвардейцев, которые занимаются добровольчеством и социальными проектами. Торжество приурочили ко дню рождения движения, сообщает администрация.
Самых деятельных участников наградили благодарственными письмами и памятными знаками. Отмечали не за выслугу, а за реальную пользу: помощь жителям, поддержку семей участников СВО, организацию гуманитарных сборов и акций — патриотических, экологических и спортивных.
За год местная команда успела немало: ребята проводили городские инициативы, работали с молодежью и вовлекали сверстников в волонтерство. По словам депутата Госдумы Романа Терюшкова, награды заслуженные, а сам праздник — признание вклада каждого. Он поздравил активистов с юбилеем организации.
Впереди у молодогвардейцев новые проекты и идеи — команда обещает не сбавлять темп.