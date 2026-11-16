Анастасия Макеева рассказала о реакции малыша на чтение отцом сказок

Анастасия Макеева рассказала о реакции малыша на чтение отцом сказок

Общество

Известная 44-летняя актриса Анастасия Макеева поделилась подробностями протекания своей беременности в интервью изданию WomanHit. По словам артистки, будущий ребенок проявляет большую активность, причем особенно бурно реагирует на голос отца. Ее муж Роман каждый вечер читает малышу сказки, выбирая такие произведения, как «Маленький принц» и «Мойдодыр». Как отметила актриса, едва услышав голос отца, ребенок начинает активно толкаться, поскольку уже с 16-й недели внутриутробного развития способен различать звуки и голоса, пишет WomanHit.

Изменение вкусовых предпочтений

Кроме того, беременность принесла изменения в рацион питания звезды. Раньше актриса совершенно не любила сладкое, однако теперь ее постоянно тянет на конфеты и пирожные. Поскольку ее супруг Роман является известным сладкоежкой, артистка в шутку отмечает, что внутри нее растет настоящий мини-Рома. При этом она строго контролирует питание и под наблюдением врачей заменяет обычные сладости полезными десертами без сахара и пастилой. Пол будущего ребенка звездная пара пока предпочитает держать в секрете, а прибавления в семье ожидают ближе к Новому году.

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