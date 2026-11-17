На фоне спада на рынке труда компании переходят к оптимизации расходов, и первыми под сокращение попадают затраты на персонал. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» сообщил генеральный директор Кадрового центра «Президент» Станислав Тараканов.

Ежегодный опрос центра показал, что большинство клиентов планируют в следующем году сократить 10–15% сотрудников. Предпосылки к этому возникли уже в текущем году из-за массового внедрения искусственного интеллекта. Под сокращение попадают работники, чей функционал можно полностью или частично автоматизировать. В группе риска — операторы колл-центров, тестировщики, операционные банковские специалисты, SMM-специалисты, менеджеры по рекламе и маркетологи начального уровня.

В HR-сфере также идет оптимизация: сокращают менеджеров по подбору и рекрутеров, а позицию ресерчеров, занимавшихся поиском резюме, упраздняют полностью — теперь эту задачу делегировали ИИ.

«Кто может не опасаться увольнений? Инженеры — спрос на эту профессию всегда стабильный, также наблюдается нехватка квалифицированных рабочих, бухгалтеров с большим опытом и узких технических специалистов. Массовых увольнений до конца 2026 года, думаю, ожидать не стоит, но тенденция к оптимизации кадров уже началась, и она точно будет продолжена в 2027 году», — отметил Тараканов.

Ранее митрополит Алексий предупредил об опасности доверять ИИ важные решения.