Дрова по ₽300 за кубометр: как жителям Подмосковья легально заготовить дешевое топливо в лесу

Жители Подмосковья могут круглый год легально заготавливать в государственном лесу дешевые дрова для отопления — о действующих тарифах, лимитах и порядке оформления документов изданию REGIONS рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Воспользоваться правом на бюджетное топливо способен каждый житель региона, однако процесс требует времени и физических усилий. Самовольно валиться с пилой в лес нельзя: чтобы легально заготовить древесину для собственных нужд, придется заключить договор купли-продажи лесных насаждений.

Как подать заявку и сколько ждать

Никакой сезонности у этой услуги нет — подавать заявки на древесину для обогрева домов можно в любой день с 1 января по 31 декабря. Оформить обращение предлагают через подмосковный портал Госуслуг или в ближайшем МФЦ.

Для получения услуги потребуются:

заполненное заявление;

копия паспорта или другого удостоверения личности;

копия документа о праве собственности или пользования жилым домом (актуально при запросе леса на ремонт или реконструкцию);

доверенность, если документы подает представитель.

На рассмотрение заявки и отвод делянки специалистам отводится 13 календарных дней с момента регистрации обращения.

Где дадут рубить и какие деревья

Выбрать понравившуюся опушку самостоятельно не получится. Сотрудники лесничеств отводят участки там, где лесопатологи уже запланировали санитарную очистку — уборку бурелома, ветровала и сухостоя. Границы конкретной делянки прописываются в договоре. В ведомстве уточнили, что уточнить наличие свободных участков в конкретном лесничестве можно заранее, но итоговое решение остается за лесниками, при этом выделенные под такие цели площади есть не везде.

Породный состав зависит от территории: обычно на дрова отпускают березу, осину, ольху, сосну и ель. Ценный дуб встречается редко и попадает в списки только в виде валежника или сухостоя. Поскольку лес очищают от больных и упавших стволов, рассчитывать на идеальную строевую древесину не стоит.

Нормативы и строгий контроль

Областное законодательство ограничивает ежегодный объем дровяной древесины на корню — одному человеку положено не более 10 кубометров в год. Для строительства и ремонта действуют отдельные, более редкие лимиты:

возведение жилого дома — до 100 кубометров один раз в 50 лет;

ремонт или реконструкция жилья — до 20 кубометров раз в 20 лет;

строительство и ремонт хозпостроек — до 20 кубометров раз в 10 лет.

За ходом работ следят лесная охрана и лесничие. После валки гражданин обязан очистить территорию от порубочных остатков — старший участковый лесничий проверяет делянку и подписывает акт осмотра. За оставленный мусор или выход за границы участка грозит административный штраф по КоАП РФ.

Цена вопроса: лесхоз против частников

Государственные расценки, утвержденные областным правительством, в десятки раз ниже рыночных. Заготовитель оплачивает только саму древесину на корню, а валку, распиловку и вывоз берет на себя.

По данным Комлесхоза, расклад цен в регионе выглядит так:

самостоятельная заготовка дров на выделенной делянке — от ₽300 за кубометр;

готовые пиленые и колотые дрова непосредственно в лесничествах — от ₽2,5 тыс. за куб;

березовые дрова с доставкой от частных продавцов — около ₽3,5 тыс. за кубометр;

розничные колотые дрова естественной влажности — от ₽3,9 тыс. до ₽4,5 тыс.;

сухие поленья камерной сушки — от ₽5,8 тыс. за кубометр.

Таким образом, договор с Комлесхозом позволяет кратно сэкономить семейный бюджет, но взамен потребует от владельца дома готовности поработать в лесу самостоятельно.