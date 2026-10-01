В Пензенской области включили режим «Беспилотная опасность»: жителей предупредили об ограничениях

В Пензенской области включили режим «Беспилотная опасность»

Общество

В Пензенской области объявили режим «Беспилотная опасность» на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим в регионе временно ограничили работу мобильного интернета для обеспечения безопасности жителей, сообщил губернатор Олег Мельниченко в мессенджере MAX, передает Пенза-Пресс.

Ограничения ввели вечером 29 сентября

Уведомление о введении режима беспилотной опасности глава региона опубликовал во вторник, 29 сентября, в 21:33 по московскому времени.

В сообщении губернатора отмечалось, что ограничения мобильного интернета носят временный характер и связаны с необходимостью защитить население в условиях угрозы со стороны БПЛА.

Меры приняты в целях безопасности

Власти региона не сообщили, как долго будут действовать ограничения. Жителям рекомендовано учитывать возможные перебои с мобильным доступом к интернету на период действия режима.

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