Пустая точка 2022 года: «Джеймс Уэбб» поймал двойной аномальный импульс

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал аномальный инфракрасный сигнал на длине волны 1,6 мкм в созвездии Печь (Форнакс). Спектрограф NIRSpec зарегистрировал излучение дважды в 2023 году с интервалом в 88 дней в точке, где на снимках за 2022 год объекты отсутствовали. Астрономы из Университета Миннесоты исключили аппаратный сбой, однако текущие гипотезы (сверхновая, разрушение звезды черной дырой, древняя галактика) не соответствуют полученным параметрам. Об этом пишет Общественная служба новостей.