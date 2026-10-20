Пустая точка 2022 года: «Джеймс Уэбб» поймал двойной аномальный импульс

Пустая точка 2022 года: «Джеймс Уэбб» поймал двойной аномальный импульс

Общество

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал аномальный инфракрасный сигнал на длине волны 1,6 мкм в созвездии Печь (Форнакс). Спектрограф NIRSpec зарегистрировал излучение дважды в 2023 году с интервалом в 88 дней в точке, где на снимках за 2022 год объекты отсутствовали. Астрономы из Университета Миннесоты исключили аппаратный сбой, однако текущие гипотезы (сверхновая, разрушение звезды черной дырой, древняя галактика) не соответствуют полученным параметрам. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Детали открытия и научные факты

  • Локация: область Ультраглубокого поля «Хаббла» в созвездии Печь (Форнакс).
  • Инструмент фиксации: инфракрасный спектрограф NIRSpec телескопа James Webb (JWST) с использованием метода MOCSS.
  • Периодичность и характеристики: 2 фиксации в 2023 году с разницей в 88 дней. Сигнал — яркая эмиссионная линия на длине волны ~1,6 микрометра.
  • Аппаратные архивные данные: на снимках «Хаббла» и в обзоре JADES (JWST) за 2022 год в данной координатной точке источник отсутствовал.
  • Проверка технической ошибки: прошли все тесты на системные сбои, сигнал подтвержден при съемке под разными углами.
  • Рабочие гипотезы: приливное разрушение звезды черной дырой, вспышка сверхновой или галактика эпохи реионизации. Ни одна модель не объясняет повторную эмиссию через 88 дней.

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