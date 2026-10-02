Матчество в России: юрист рассказал, какие варианты разрешает ЗАГС

Дать ребенку отчество, образованное от имени матери, в России напрямую не запрещено. Однако при регистрации ЗАГС ориентируется на формы, которые можно образовать от мужских имен. Поэтому одни варианты матичества могут принять, а другие — отклонить, рассказал РИА Новости юрист Тимур Маршани.

По словам специалиста, отдельного запрета на матчество в российском законодательстве нет. При этом органы ЗАГС обычно регистрируют отчества, образованные от мужских имен. Поэтому некоторые женские имена могут иметь подходящую мужскую форму.

Например, от имени Марьям, по словам юриста, можно получить форму «Марьевна», поскольку существует мужское имя Марий. Аналогичная ситуация с именем Евгения: вариант «Евгеньевна» может быть зарегистрирован благодаря мужскому имени Евгений. А вот образование отчества от имени Лариса может вызвать сложности, поскольку соответствующей мужской формы нет.

Маршани также обратил внимание на положения Семейного кодекса. Пункт 2 статьи 58 связывает отчество ребенка с именем отца, но одновременно предусматривает возможность учитывать законодательство субъектов России и национальные обычаи.

Таким образом, основанием для отчества в отдельных случаях может стать не только имя биологического отца. По словам юриста, в зависимости от ситуации это может быть имя деда или другое мужское имя, выбранное родителями.

При этом российское законодательство допускает и вариант, при котором у ребенка вообще не будет отчества. Такое возможно, если это соответствует национальному обычаю семьи.

Есть и еще один вариант. Если мать не хочет указывать сведения об отце при регистрации рождения, статья 18 закона «Об актах гражданского состояния» позволяет записать отчество ребенка по ее указанию.

Ранее сообщалось, что Онищенко предупредил об опасном сочетании порошков от простуды.