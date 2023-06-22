Патриотические мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби, прошли в Подмосковье

Каждый округ Подмосковья зажег свечи в память о всех тех, кто погиб на полях Великой Отечественной войны. Организаторами традиционно выступили партия «Единая Россия» совместно с активистами «Молодой Гвардии» и «Волонтерами Победы».

«Сегодня, спустя десятилетия после начала войны, мы еще острее осознаем необходимость сохранять правду о ней и о роли советского народа в разгроме фашизма, помнить о той огромной цене, которую наши предки заплатили за свободу и независимость Родины. Мы бесконечно благодарны ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла за их бессмертный подвиг, за возможность жить и трудиться в свободной и сильной России», -отметил руководитель региональной фракции «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Фото: [ Пресс-служба регионального отделения «Единой России» ]

Так, например, Площадь Славы в Подольске осветили восемь с половиной тысяч свечей. После традиционной минуты молчания и возложения цветов тысячи огней сложились в знаковый силуэт Подольского курсанта. В годы ВОВ отряд подольских курсантов численностью около 2500 человек уничтожил до сотни немецких танков и несколько тысяч солдат Вермахта, но и почти все погибли сами. Ценой своих жизней они задержали немцев и выиграли время для подготовки к обороне.

А в Можайске у памятника Воину-освободителю на Октябрьской площади из тысяч зажженных свечей участники акции выложили надпись «Можайск помнит» и образ солдата Великой Отечественной войны, закрывающего собой ребенка в память о павших на полях сражений, загубленных в концлагерях, убитых фашистами и умерших от голода и лишений мирных жителях.