Патриотизм в семье жителя Можайского г.о. Князева зарождался поколениями

Участник спецоперации и депутат партии «Единая Россия» Александр Николаевич Князев рассказал, как преемственность поколений влияет на развитие патриотизма.

Активный гражданин Можайского городского округа Александр Князев поделился историей своей семьи. Его мама Людмила Николаевна Князева — разносторонняя личность. Женщина ловит рыбу в местной речке и занимается выращиванием культурных растений на территории своего участка. В четверг, 12 сентября, мама участника спецоперации отмечала свой день рождения.

Людмила Николаевна воспитала четверых сыновей, которыми гордятся соотечественники. У Александра есть три брата. Дмитрий, Иван и Денис. Все они выполняют боевые задачи в зоне СВО. Братья любят и уважают свою маму Людмилу, преклоняясь перед женской силой и верой в них. Поздравить ее приехал Глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

«Эта семья является настоящим примером для подражания. Ведь именно тут не понаслышке знают, что такое патриотизм, любовь к своей Родине и проявление активной гражданской позиции», — отметил Глава муниципалитета.

Центром единения большой семьи выступает бабушка Александра Князева Раиса Степановна. В свои 94 года она заряжает энергией: читает романы и пишет стихотворения. Родные поддерживают ее. Так, внуки и правнуки записывают сочиненные Раисой Степановной строки, потому писать от руки женщине уже сложно.

Александр — отец двух дочерей, которые не перестают удивлять новыми талантами.