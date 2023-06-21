Пенные вечеринки для детей и взрослых пройдут на ферме в Подмосковье

В эти выходные на подмосковной ферме «Русский страус» в серпуховской деревне Старые Кузьменки пройдет пенная вечеринка под открытым небом, сообщили в областном Минсельхозпроде.

В ведомстве уточнили, что для мероприятия будут использовать безопасную и качественную пену. Помимо этого, для гостей также проведут экскурсии по ферме, организуют посещение резиденции исполнения желаний, конкурсы и игры, мастер-классы по страусиной скорлупе и многое другое.

Посетители также смогут пообщаться с домашними животными и птицами. На ферме живут овцы, козы, кролики, пони, австралийские эму и африканские страусы, лама и другие животные. Подробности здесь.

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