Пенсионный стаж можно исправить: что изменилось с 16 ноября и какие документы понадобятся

Профессор Сафонов: с 16 ноября действует новый порядок учета пенсионного стажа

Общество

С 16 ноября в России действует обновленный порядок корректировки сведений о пенсионном стаже, в том числе о периодах, не отраженных на индивидуальном лицевом счете. Об изменениях «Новым Известиям» рассказал профессор Финансового университета Александр Сафонов.

По его словам, сведения о работе могут оказаться неполными, если работодатель вовремя не передал информацию в Социальный фонд или не перечислил взносы. Отдельная ситуация — работа на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера: если компания учитывала сотрудника по месту своей регистрации, фактические условия труда могли не отразиться в данных. Особенно часто пробелы встречаются за периоды до 2002 года и при работе впоследствии ликвидированных компаний.

Подтвердить недостающие периоды можно трудовым договором, приказами о приеме на работу, выписками с лицевого счета и документами о проживании в регионе с повышенным коэффициентом. Порядок утвержден приказом СФР № 1177: он определяет форму заявления, перечень документов и основания для отказа или приостановки. Заявление подают лично в клиентской службе СФР или через «Госуслуги», МФЦ этим порядком не предусмотрен. Услуга бесплатная, срок рассмотрения — до 10 рабочих дней; при запросе архивных сведений рассмотрение могут приостановить. Получающим пенсию для перерасчета нужно отдельное заявление.

Отдельный блок касается стажа за уход за нетрудоспособными: за полный год ухода начисляют год стажа и 1,8 коэффициента. До конца 2026 года заявить об уходе можно после его завершения, а с 1 января 2027-го — только одновременно с началом; при длительном уходе заявление придется подавать каждые 12 месяцев, а согласие подопечного потребуется и при совместном проживании. О прошлых периодах ухода нужно заявить до конца 2027 года.

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