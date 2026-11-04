Утрата в музыке: Умер бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов
ТАСС: в Москве прошло прощание с музыкантом «Любэ» Тарасовым
В Москве в храме Космы и Дамиана прошло прощание с бэк-вокалистом группы «Любэ» Алексеем Тарасовым. Гражданскую панихиду и отпевание посетили родные, друзья и коллеги музыканта. Артист скончался в возрасте 64 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС».
Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве, окончил дирижерско-хоровое отделение Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова и вошел в постоянный состав группы «Любэ» с момента ее основания в 1989 году. Похороны музыканта пройдут на Рублевском кладбище.