Утрата в музыке: Умер бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов

ТАСС: в Москве прошло прощание с музыкантом «Любэ» Тарасовым

Общество

В Москве в храме Космы и Дамиана прошло прощание с бэк-вокалистом группы «Любэ» Алексеем Тарасовым. Гражданскую панихиду и отпевание посетили родные, друзья и коллеги музыканта. Артист скончался в возрасте 64 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС».

Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве, окончил дирижерско-хоровое отделение Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова и вошел в постоянный состав группы «Любэ» с момента ее основания в 1989 году. Похороны музыканта пройдут на Рублевском кладбище.

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