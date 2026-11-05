В Можайской воспитательной колонии прошла встреча с Егором Кончаловским

Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский встретился с воспитанницами Можайской воспитательной колонии. Он посетил общежитие, библиотеку и столовую.

Во встрече также приняли участие заместитель начальника ГУФСИН России по Московской области Лидия Скворцова, председатель Общественного совета Сергей Леонов, члены ОНК Подмосковья и руководство колонии.

В рамках встречи Кончаловский рассказал о своем жизненном пути и профессиональном опыте, а также об особенностях работы в киноиндустрии. Все желающие смогли задать режиссеру свои вопросы.

«Я очень рад сегодняшней встрече с вами, так как это часть работы режиссера по популяризации киноискусства и обмену опытом с молодым поколением», — отметил он.

В завершение встречи Кончаловский провел автограф-сессию. Воспитанницы колонии, в свою очередь, подарили ему самодельную игрушку.