Время проверки: запуск сирен в Краснодаре запланирован ровно на 11:00

Власти Краснодара привали горожан не паниковать из-за проверки сирен

Общество

В Краснодаре 3 ноября 2026 года состоится техническая проверка региональной системы экстренного оповещения населения. По информации пресс-службы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Краснодарского края, ровно в 11:00 по всему городу будут запущены электросирены. Об этом пишет ТВ Краснодар.

Мероприятие носит плановый характер и направлено на проверку работоспособности звуковых устройств и каналов связи. Главная цель технической проверки — убедиться в полной готовности региональной системы своевременно доводить сигналы тревоги и оперативную информацию до жителей Краснодара при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Городские власти и спасательные службы заранее предупреждают об испытаниях и призывают жителей, а также гостей краевого центра сохранять спокойствие. Звучание сирен является учебным, поэтому никаких действий или эвакуационных мероприятий со стороны населения не требуется.

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