Переносы вылетов в столицу: в аэропорту Омска сбилось расписание 22 октября

Утром 22 октября в Омском аэропорту зафиксированы массовые сбои в расписании вылетов в Москву. Согласно данным онлайн-табло, были перенесены как минимум четыре рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 Airlines. Отклонения от графика составили от двух до трех с лишним часов. Причиной задержек стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, вводившиеся в столичных авиаузлах. Об этом сообщает Omskinform.ru.