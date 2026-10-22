Переносы вылетов в столицу: в аэропорту Омска сбилось расписание 22 октября

Omskinform.ru: в Омске задерживают четыре рейса в Москву из-за ограничений

Общество

Утром 22 октября в Омском аэропорту зафиксированы массовые сбои в расписании вылетов в Москву. Согласно данным онлайн-табло, были перенесены как минимум четыре рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 Airlines. Отклонения от графика составили от двух до трех с лишним часов. Причиной задержек стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, вводившиеся в столичных авиаузлах. Об этом сообщает Omskinform.ru.

Изменения в расписании омского аэропорта

  • Рейс «Аэрофлота» в Шереметьево: перенесен с 05:50 на 09:00 (максимальная задержка — 3 часа 10 минут ).
  • Рейс S7 Airlines в Домодедово: перенесен с 06:55 на 08:40 (задержка — 1 час 45 минут ).
  • Второй рейс «Аэрофлота» в Шереметьево: перенесен с 08:05 на 10:45 (задержка — 2 часа 40 минут ).
  • Вечерний рейс «Аэрофлота» в Шереметьево: сдвинут с 17:15 на 19:15 (задержка — 2 часа ).
  • Причина корректировки графика: ограничения на работу московских аэропортов (Шереметьево, Домодедово, Внуково) для обеспечения безопасности полетов.

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