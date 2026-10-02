Погода ударила по урожаю Татарстана: введен режим ЧС

В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели посевов после заморозков

Общество

В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации для сельхозпроизводителей из-за повреждения сельскохозяйственных культур. Причиной стали заморозки, переувлажнение почвы и выпревание посевов. Об этом сообщает Interfax.

Распоряжение о введении режима ЧС подписал глава Татарстана Рустам Минниханов. Региональный уровень реагирования установлен в 41 из 43 муниципальных районов республики.

Власти подготовят меры по ликвидации последствий

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, а также руководителям районов поручено в течение пяти дней разработать план действий по устранению последствий неблагоприятных погодных условий.

Специалисты оценивают ущерб, нанесенный сельскохозяйственным культурам из-за сочетания нескольких природных факторов.

В регионе ожидаются новые заморозки

По данным Татгидромета, в ближайшие дни в Татарстане прогнозируются снег и снижение температуры до −2…−3 °C.

Сельхозпроизводители, чьи угодья пострадали из-за чрезвычайной ситуации, имеют право на получение государственной компенсации.

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