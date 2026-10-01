Страшный сюрприз: почему наследство может стать долговой ямой?

В России наследник получает имущество умершего по принципу универсального правопреемства. Это означает, что вместе с активами к нему переходят и финансовые обязательства. Об этом агентству «Прайм» сообщила директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова.

В состав наследственной массы входят кредиты, ипотека, задолженность по ЖКХ и налогам. Не наследуются лишь обязательства, связанные с личностью умершего. К ним относятся право на алименты и административные штрафы.

Статья 1175 ГК РФ устанавливает ключевую гарантию для граждан. Ответственность наследников ограничена стоимостью полученного имущества. Если долг превышает цену наследства, разницу списывают. Взыскание этой суммы за счет личных средств родственников законом запрещено.

Существует два способа снизить риски. Первый — не принимать наследство в течение шести месяцев. Второй — признать наследственную массу банкротом.

Задолженность погашается за счет имеющихся активов. Непокрытая часть долга списывается. Дополнительную защиту обеспечивает страхование жизни заемщика. В случае его смерти обязательства перед банком погашает страховая компания.

Эксперт отмечает, что надежнее всего защитить близких помогает планирование на годы вперед. Учет долгов, составление завещания и откровенное обсуждение семейных финансов позволяют превратить наследство из источника риска в средство передачи благополучия следующим поколениям.

Ранее сообщалось о том, что штрафы и поручительство умершего родственника не наследуются.