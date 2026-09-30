Женское лидерство и поиск опоры: проект Woman Who Matters подводит итоги 10-летней работы

Юбилейный, десятый международный Форум Woman Who Matters пройдет в Москве 10 и 17 октября. Проект, который с 2017 года объединяет женщин-лидеров, в этом году меняет фокус: участницы смогут не только вдохновиться историями успеха, но и разобраться, что помогает сохранять внутреннюю опору, когда меняется все вокруг.

Юбилейный, десятый международный Форум Woman Who Matters пройдет в Москве 10 и 17 октября. Проект, который с 2017 года объединяет женщин-лидеров, в этом году меняет фокус: участницы смогут не только вдохновиться историями успеха, но и разобраться, что помогает сохранять внутреннюю опору, когда меняется все вокруг.

Woman Who Matters 2026 отличается от традиционного конференционного формата. В центре программы — не только спикеры, но сама участница и ее запрос. Основа концепции — десять взаимосвязанных треков: здоровье, состояние, мышление, проявление, созидание, реализация, связи, влияние, смысл и целостность. Два дня — офлайн и онлайн — построены как единый маршрут через эти аспекты жизни современной женщины.

Основатель проекта Анна Рудакова отметила, что десятый год подряд Woman Who Matters создает пространство, объединяющее женщин и смыслы. Для нее это не просто Форум, а философия, в которой тема женского лидерства становится разговором о внутренней опоре, силе и управлении изменениями. Рудакова назвала Woman Who Matters 2026 местом опоры и возможностью «пересобрать» свою жизнь в условиях неопределенности.

10 октября в пространстве Connect пройдет первый очный этап с панельными дискуссиями, TED-выступлениями и практическим залом с мастер-классами и разборами кейсов. Среди спикеров — Александр Колмановский, Александр Цыпкин, Алексей Ситников, Виктория Шиманская, Марк Кукушкин, Наталья Зубарева, Регина Доктор, Юлия Королева, Татьяна Шабалина, Анна Рудакова и другие эксперты.

17 октября Форум продолжится онлайн. Участницы смогут присоединиться к международному сообществу женщин из России, Европы, Азии и Ближнего Востока. Онлайн-программу представят, в частности, Кен Уилбер, Леонид Тальпис, Александр Савкин, Сати Казанова, Ольга Фахрутдинова и Анна Рудакова. Ключевой спикер второго дня — американский философ и писатель Кен Уилбер, чей целостный подход к человеку разделяют создатели Форума.

За десять лет Woman Who Matters собрал более 28 000 посетителей, 780 спикеров и свыше 440 компаний-участников. Проект объединяет предпринимательниц, владелиц бизнеса, топ-менеджеров и женщин, запускающих собственные проекты. Партнерами Форума выступают образовательные, медицинские, технологические и торговые площадки, а также институты развития и бизнес-сообщества.