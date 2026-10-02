Дерево рухнуло на автомобиль: платить за ремонт придется всегда, а когда не нужно

Общество

Осенью и зимой автомобиль может пострадать из-за ям на дорогах, упавших деревьев, снега или наледи с крыш. Однако в некоторых случаях расходы на ремонт можно взыскать с организаций, которые отвечают за содержание территории. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на автоюриста Дмитрия Славнова.

За повреждения из-за ям могут отвечать дорожные службы

Если автомобиль получил повреждения из-за выбоины на дороге, водитель может потребовать компенсацию, если дефект превышал установленные нормы.

Для этого важно сразу зафиксировать происшествие: вызвать сотрудников полиции или другие уполномоченные службы, сфотографировать повреждения автомобиля и состояние дороги. Самостоятельно уезжать с места происшествия не рекомендуется, так как позже будет сложнее доказать причину ущерба.

За упавшее дерево или ветки можно взыскать ущерб

Если на автомобиль упало дерево, крупная ветка, снег или наледь, ответственность может лежать на организации, которая должна была следить за состоянием территории.

Причиной падения дерева может быть не только сильный ветер или снегопад. В некоторых случаях дерево падает из-за плохого ухода, повреждения корней или аварийного состояния.

Повреждения от льда с крыши должна возмещать ответственная организация

При падении снега или наледи с крыши необходимо установить, кто отвечает за содержание здания. В случае многоквартирного дома это может быть управляющая компания.

Для взыскания денег потребуется подтвердить факт происшествия, зафиксировать повреждения и определить стоимость ремонта с помощью независимой экспертизы.

Свидетели и документы помогут получить компенсацию

Эксперты рекомендуют сразу собрать доказательства: фотографии, видео, контакты свидетелей и документы о происшествии.

После проведения оценки ущерба владелец автомобиля может обратиться к ответственному лицу или организации с требованием возместить расходы на восстановление машины.

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