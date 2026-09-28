В Москве открыли новые площадки для собак с тоннелями и полосами препятствий

Современные пространства для выгула и дрессировки собак оборудовали сразу в пяти районах Москвы. На площадках установили барьеры, тоннели, горки и другие элементы для тренировок, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, передает РГ.

Новые и обновленные площадки предназначены как для обычного выгула домашних животных, так и для занятий с ними. На территориях предусмотрены различные снаряды, позволяющие отрабатывать команды и поддерживать физическую активность собак.

Самая крупная площадка появилась в Ломоносовском районе

Пространство для выгула животных оборудовали на улице Архитектора Власова. Здесь установили барьеры для прыжков, наклонные конструкции для тренировки равновесия, тоннели и слаломные стойки.

Рядом разместили скамейки для владельцев. Сама площадка стала частью большого многофункционального пространства, где также появились спортивные и детские зоны.

Площадку обновили в Тверском районе

На Лесной улице полностью изменили существующую площадку для собак. Ранее она представляла собой огороженную территорию со скамейкой и контейнером для отходов.

После обновления здесь установили барьеры, тоннели, горки и оборудование для отработки команд. Новое ограждение и планировка позволяют животным свободно двигаться, а владельцам — наблюдать за ними.

Зону для собак оборудовали в Басманном районе

Новая площадка появилась в сквере «Немецкий рынок» на Ладожской улице. Территорию огородили и оснастили специальными конструкциями для прогулок и тренировок.

Площадка стала частью комплексного благоустройства сквера. Пространство разделили на несколько функциональных зон, включая территории для детей, спорта и отдыха.

Площадки модернизировали еще в двух районах

В Мещанском районе на Большой Переяславской улице собачью площадку полностью обновили. Здесь появились новые тренировочные снаряды и игровые элементы.

Аналогичные работы провели в Сокольниках на улице Олений Вал. В результате в разных районах столицы появились дополнительные возможности для безопасного выгула и занятий с домашними животными.