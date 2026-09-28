День спиниста и танцы кукол: чем удивили выходные в Городском округе Пушкинский

Выходные 26 и 27 сентября выдались насыщенными для жителей Городского округа Пушкинский. Около 150 собак из городов Подмосковья были представлены на Всероссийской выставке, развернувшейся на площадке у ТРЦ «Акварель». Помимо привычных шпицев, алабаев и пуделей, зрителям впервые показали хованез — миниатюрную кубинскую породу, а также амбулли, селективно выведенную породу собак-компаньонов.

Любители техники посетили соревнования по автозвуку на территории торгового центра, где участники соревновались мощностью аудиосистем. В бассейне ФСК «Пушкино» прошел «день спиниста» — турнир для детей, только начинающих осваивать плавание. Более сотни юных пловцов преодолевали дистанции исключительно на спине.



Фестиваль «Кукольный бал» в Ивантеевке объединил ценителей изящных искусств. Два дня шли театральные представления, выставка авторских кукол и игрушек, мастер-классы. Как отметила уполномоченный главы городского округа Пушкинский Нина Ушакова, на мероприятии были представлены творческие многодетные семьи, общественная организация помощи детям-инвалидам «Виктория» и приглашенные мастера с авторскими работами.