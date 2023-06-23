Первое отделение обслуживания вызовов врачей на дом откроют в Подмосковье

Порядка ста восьмидесяти квадратных метров составляет площадь первого в регионе отделения обслуживания вызовов врачей на дом, которое откроют в скором времени в жилом комплексе «Первый квартал» в Видном.

В Министерстве жилполитики Подмосковья отметили, что медучреждение расположили первом этаже жилого здания в «Первом квартале», а все работы застройщик ГК «Брусника» сделал «под ключ». Ожидается, что здесь будут работать более тридцати сотрудников, двадцать из которых врачи и фельдшеры. Они будут оказывать помощь как детям, так и взрослым. Обслуживать отделение сможет до 600 вызовов в смену.

«Приема населения не предполагается. В нашем центре дислоцируются бригады, которые выезжают к пациентам домой. Что касается Первого квартала и ближайших ЖК, мы планируем выделить сотрудника, который будет работать только здесь, по этой территории, и обслуживать местных жителей», — рассказала заведующая отделением неотложной помощи Видновской РКБ Евгения Антипова.

Фото: [ Пресс-служба Министерства жилищной политики МО ] Фото: [ Пресс-служба Министерства жилищной политики МО ] Фото: [ Пресс-служба Министерства жилищной политики МО ]

Задача организации — работа с пациентами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно посетить доктора. Отделение разгрузит терапевтов и врачей общей практики, ведущих прием в поликлиниках, а также сократит время прибытия медбригады к жителям.

В функционал отделения также входит и координация патронажной службы новорожденных. Медбригады полностью оснащены всем необходимым оборудованием, включая автотранспорт.