Песков пожаловался, что ему много лет постоянно звонят мошенники

На Восточном экономическом форуме пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью ТАСС, в котором поделился опытом общения с мошенниками. По его словам, он неоднократно сталкивался с подозрительными звонками, но всегда оставался начеку и не попадался на уловки злоумышленников.

Однако, как признался представитель Кремля, аферистам не удалось ни копейки у него выманить.

«Звонили. Много лет уже звонят, много лет. Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел», — пояснил Песков.

Он также отметил, что у родственников возникали ситуации, которые были на грани. Благодаря удаче, удалось их предотвратить. Однако такие случаи действительно были, добавил он.