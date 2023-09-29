«Питомец обречен»: как защитить домашних животных от бешенства

У многих людей бешенство ассоциируется исключительно с бродячими и дикими животными, но никак не с домашними. Однако, как оказалось, такое мнение ошибочно.

Сергей Искандаров, ветеринарный врач и главный специалист клиники «Добрый Доктор», рассказал нам, кто еще может заразиться опасным заболеванием, а также о мерах предосторожности для владельцев питомцев.

«Бешенство — это заболевание, с которым человечество сталкивается постоянно. Именно из него пошли верования в оборотней, вампиров и прочую нечисть. Грозит ли оно домашним животным? Конечно, грозит. Любые дикие животные могут заразить домашних бешенством, которое передается через укусы, ослюнение и аэрозольным путем. Идет ли речь о маленькой кошке или собаке крупных пород — от этого никто не застрахован. Заболевание может переносить даже мышь или еж. После контакта с носителем, когда пройдет инкубационный период (от 2 дней до 2 лет), питомец обречен — это не лечится», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В качестве меры предосторожности специалист назвал пристальное слежение за четвероногими друзьями во время их походов на улицу.

«Отсутствие самовыгула у животных — об этом много говорится, но народ пока не совсем готов отказаться от него. Во многих странах за самовыгул накладываются штрафы, и это правильно. Потому что у кошек, например, присутствует не только буйная форма бешенства, но и ласковая — ее часто не замечают. Животное при этом ведет себя чрезмерно дружелюбно, а не агрессивно, но может заражать окружающих», — отметил Искандаров.

Не менее важным шагом к безопасности питомцев ветеринар назвал вакцинацию — ей подлежат даже вышеупомянутые дикие и бродячие животные. Поэтому пренебрегать возможностью защитить любимца не стоит. Достаточно, например, обратиться в любую ветклинику.

«Страховкой является вакцинация. Существует даже государственная программа по вакцинации домашних и диких животных. В последнем случае разбрасывается вакцина в сухом виде в местах обитания тех, кто подвержен заболеванию. Впоследствии животные ее поедают и таким образом получают защиту. Бродячих же собак и кошек отлавливают, стерилизуют и вакцинируют», — заключил собеседник.

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