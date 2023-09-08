Мясо, ряба, яйца: чем кормить питомцев осенью, чтобы они не болели

Осень — время простуд и обострений. Причем страдают от них не только люди, но и животные. Помочь четвероногим друзьям в сложный для них сезон — обязанность каждого заводчика.

Ветеринарный врач-терапевт Наталья Букина рассказала, как поддержать здоровье питомцев в холодное время года. По ее словам, основа всего — сбалансированное питание.

«Осенью организм животных нуждается в большем количестве белка, чтобы поддерживать иммунную систему и защищаться от инфекций. Необходимо обогатить рацион собак и кошек мясом, рыбой, яйцами, а также сократить потребление ими углеводов: хлеба, риса, макарон. Вместо этого можно добавить сезонные овощи: тыкву, кабачок, морковь, цукини», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако в стремлении разнообразить еду питомца нельзя заходить слишком далеко. Некоторые овощи, например, им противопоказаны. Это капуста, болгарский перец, лук и чеснок. Также запрещается улучшать вкусовые качества пищи с помощью специй, соли или экзотики по типу авокадо.

«Для животных, которые находятся на промышленном питании кормами премиум- и суперпремиум-класса, дополнительно ничего изобретать не нужно. А вот питомцам, находящимся на домашнем рационе, помимо прочего, стоит давать витамины. Самостоятельно идеально сбалансировать все элементы крайне сложно, а потому кошкам и собакам не помешает пропивать осенью курсы поливитаминов по 3-4 недели», — подытожила Букина.

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