Пять апельсинов вместо 100 граммов хлеба: диетолог объяснила, что насыщает лучше

По словам специалиста, у этих фруктов высокий индекс насыщения — больше 200, и он выше, чем у говядины. Мойсенко напомнила об эксперименте, проведенном около 30 лет назад, в котором сравнивали продукты с одинаковой энергетической ценностью. В частности, 240 ккал соответствовали примерно 100 г хлеба, тогда как столько же энергии содержалось примерно в пяти апельсинах или аналогичном количестве яблок. При этом фрукты обеспечивали более продолжительное насыщение. Таким образом, при равной калорийности яблоки и апельсины помогают дольше оставаться сытым, чем хлеб.