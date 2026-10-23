Пять апельсинов вместо 100 граммов хлеба: диетолог объяснила, что насыщает лучше

Диетолог Мойсенко: яблоки и апельсины насыщают лучше хлеба

Общество

Врач-диетолог Римма Мойсенко назвала продукты, которые насыщают лучше хлеба. В беседе с ИС «Вести» она сообщила, что апельсины и яблоки при одинаковой калорийности дольше сохраняют чувство сытости.

По словам специалиста, у этих фруктов высокий индекс насыщения — больше 200, и он выше, чем у говядины. Мойсенко напомнила об эксперименте, проведенном около 30 лет назад, в котором сравнивали продукты с одинаковой энергетической ценностью. В частности, 240 ккал соответствовали примерно 100 г хлеба, тогда как столько же энергии содержалось примерно в пяти апельсинах или аналогичном количестве яблок. При этом фрукты обеспечивали более продолжительное насыщение. Таким образом, при равной калорийности яблоки и апельсины помогают дольше оставаться сытым, чем хлеб.

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