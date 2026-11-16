Пять часов в очереди и «приму только троих»: что происходит в поликлинике на Пискунова в Ижевске

Udm-info: в ГКБ № 3 Ижевска пациенты ждут терапевта по пять часов

Общество

В ижевской ГКБ № 3 пациенты проводят в очереди к терапевту по пять-шесть часов. Корреспондент Udm-info проверил обстановку лично: в 9 утра холл поликлиники был полон, а у 207-го кабинета на пяти скамейках сидели люди и еще стояли рядом. Одна из пациенток, Нина Курагина (имя изменено), рассказала, что очередь двигалась очень медленно, а расписания на двери нет — указаны только обеденный перерыв и ФИО терапевта с медсестрой.

Около 14 часов медсестра вышла и сообщила, что врач примет только троих. Двум женщинам, просидевшим под дверью больше трех часов, пришлось идти в регистратуру — позднее их перенаправили к другому терапевту, и они провели в поликлинике около шести часов. По словам Курагиной, прием на втором этаже вел лишь один терапевт, а соседний кабинет неотложной помощи был весь день закрыт. За пять часов ожидания домой, не дождавшись помощи, ушли не меньше 15 человек.

«Наверное, буду в платную клинику обращаться. Там больничный тоже оформляют, но лечение в копеечку влетает», — посетовала одна из ушедших, Ольга.

В регистратуре корреспонденту ответили, что пациентов в последние дни очень много, а врачей не хватает. Свободных номерков к терапевту нет до 27 ноября. При этом в поликлинике ГКБ № 4 на Баранова, относящейся к той же больнице, «неотложка» работает ежедневно и очередей таких нет. В феврале 2025 года к ГКБ № 3 присоединили ГКБ № 4, поликлинику № 6 и детскую поликлинику № 6 — объединение должно было решить проблему маршрутизации, но, судя по ситуации, к лучшему для пациентов на Пискунова ничего не изменилось.

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