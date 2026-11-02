Кому ждать прибавку: перерасчет пенсий произведут в конце 2026 года

Депутат ГД Говырин: Социальный фонд пересчитает пенсии в ноябре и декабре

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Социальный фонд России проведет масштабный перерасчет выплат гражданам в конце года. Кому именно повысят пенсии в ноябре и декабре, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, сообщает RT.

Корректировка затронет россиян, у которых появились персональные основания для увеличения выплат. Как пояснил парламентарий, речь идет о достижении 80-летнего возраста, получении первой группы инвалидности и прекращении трудовой деятельности.

Так, те, кто отметил 80-летний юбилей в октябре, получат увеличенную сумму в ноябре, а ноябрьские юбиляры увидят прибавку в декабре. Сразу после этого рубежа базовая фиксированная часть выплаты возрастает ровно в два раза — с ₽9584,69 до ₽19 169,38, плюс назначается дополнительная компенсация на уход. По словам депутата, с учетом всех надбавок ежемесячное увеличение составляет ₽10 998,55, причем Социальный фонд делает все расчеты автоматически со дня рождения.

Аналогичное удвоение фиксированной выплаты положено при оформлении первой группы инвалидности. Однако депутат подчеркнул, что оба основания не суммируются: если выплаты уже выросли по инвалидности, повторного автоматического увеличения по возрасту ждать не стоит.

Отдельная категория — пенсионеры, решившие оставить работу. Им СФР пересчитает выплаты с учетом всех пропущенных за период с 2016 по 2024 годы индексаций. Деньги начнут приходить в полном объеме уже со следующего месяца после увольнения, а если возникнет задержка, ведомство полностью покроет разницу.

Кроме того, с начала ноября Соцфонд пересмотрел специальные надбавки для бывших работников угольной промышленности и членов летных экипажей гражданской авиации. По статистике ведомства, средняя пенсия работающих россиян к осени этого года достигла ₽24 057.

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