Сияющая кожа к Новому году: косметолог назвала топ процедур к празднику

Врач-косметолог, эксперт Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Анна Иванова в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» рассказала, что готовиться к празднику нужно заранее. По ее словам, между процедурами существуют рекомендованные интервалы, а эффект часто наступает не сразу.

Осень и зима — идеальное время для большинства косметологических процедур, включая фракционный лазерный термолиз и IPL-терапию. Именно поэтому в холодный сезон растет спрос на лазерное омоложение, лечение купероза и борьбу с пигментацией.

Если цель — выглядеть лучше к Новому году, записываться к специалисту стоит прямо сейчас. Как пояснила Иванова, между аппаратными методиками и инъекциями, а также внутри одного курса процедур должен пройти определенный промежуток времени. К тому же результат нередко проявляется с задержкой.

В ноябре эксперт советует обратить внимание на микроигольчатый RF-лифтинг. Процедура уплотняет кожу, работает с мелкими морщинами и улучшает рельеф. Дополнить ее можно биоревитализацией — она восстановит кожу и усилит эффект. Такой мини-курс обойдется примерно в ₽50 тыс., хотя итоговая цена зависит от клиники и региона.

По словам Ивановой, сегодня актуальны практически все процедуры — каждый пациент приходит со своим запросом. Среди фаворитов — микроигольчатый RF-лифтинг, который ценят за результат и короткую реабилитацию, а также СМАС-лифтинг для подтяжки конкретных зон. Из инъекций активно используют коллагеностимуляторы на основе полимолочной кислоты и коллагена, не теряет позиций и биоревитализация.

Что касается ботокса, косметолог не видит ему полноценной замены.

«Лично я не могу назвать какие-то альтернативы ботулотоксина. Эта процедура очень популярная не только в России, но и во всем мире. Она хорошо работает с мимическими морщинами. Пожалуй, ни один препарат на сегодня полноценно заменить ботулотоксин не может», — считает Анна Иванова.

Иванова напомнила: программа процедур подбирается индивидуально с учетом противопоказаний, поэтому без консультации врача не обойтись.